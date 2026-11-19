19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Египта Абдель Фаттаха аль-Сиси с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Уверенный прогресс Египта, укрепление его экономического потенциала и активная позиция на международной арене являются в значительной степени результатом Вашей многолетней государственной деятельности, - говорится в поздравлении. - Каир продолжает играть важную роль в поиске политических путей урегулирования конфликтов и поддержке мира на Ближнем Востоке и в Африке".
Глава государства отметил, что связи между Беларусью и Египтом приобретают все более содержательный характер. "Увеличивается взаимный товарооборот, реализуются решения белорусско-египетской совместной торговой комиссии. Динамично развивается и гуманитарное сотрудничество, в том числе в сфере образования и оздоровления египетских детей в Беларуси", - подчеркнул он.
Александр Лукашенко также приветствовал готовность Абдель Фаттаха аль-Сиси посетить Беларусь: "Убежден, встреча станет хорошей возможностью для продолжения доверительного диалога и поспособствует осуществлению новых инициатив".
Президент Беларуси пожелал Президенту Египта крепкого здоровья и успехов, а дружественному египетскому народу - стабильности и процветания.-0-
Президент
19 ноября 2026, 07:00
Лукашенко отметил содержательный характер связей и увеличение товарооборота Беларуси и Египта
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