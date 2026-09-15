15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Ваш личный вклад в укрепление суверенитета, политической стабильности, устойчивого развития общества и повышение авторитета Зимбабве в мире тяжело переоценить, - говорится в поздравлении. - Хараре уверенно продолжает курс на социально-экономический прогресс и реализацию амбициозных задач инициативы "Видение 2030". Результаты в промышленности, горнодобывающем секторе, сельском хозяйстве и сфере продовольственной безопасности создают прочную основу для дальнейшего роста благосостояния народа".
Глава государства отметил положительную динамику белорусско-зимбабвийского стратегического партнерства и по-настоящему дружественных отношений между двумя странами. "Убежден, что совместными усилиями мы выполним все договоренности, достигнутые во время встреч в Минске, Хараре и на международных площадках", - подчеркнул он.
Александр Лукашенко пожелал Эммерсону Мнангагве отличного здоровья, счастья и успехов в ответственной деятельности на благо граждан Зимбабве.-0-
Президент
15 сентября 2026, 07:00
Лукашенко отметил положительную динамику стратегического партнерства Беларуси и Зимбабве
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