Лукашенко отметил особую заслугу работников культуры в приумножении духовного богатства страны

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников культуры с профессиональным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Отечественная культура - многовековая летопись белорусского народа, в которой нашли отражение его богатая история, мудрость предков, народные традиции, достижения и лучшие черты национального характера", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что особая заслуга в приумножении этого духовного богатства принадлежит работникам культуры - талантливым и небезразличным людям, которые посвятили себя служению искусству. "Благодаря вашим профессионализму, мастерству и искренней любви к выбранному делу бережно сохраняется исконное наследие, рождаются значимые инициативы и проекты, открываются новые имена на творческом небосклоне", - подчеркнул он.
"Уверен, что и впредь ваша созидательная деятельность будет способствовать обогащению белорусской культуры и успешному развитию страны", - добавил Президент.
Александр Лукашенко пожелал работникам культуры неисчерпаемого вдохновения, счастья и благополучия.
"Отечественная культура - многовековая летопись белорусского народа, в которой нашли отражение его богатая история, мудрость предков, народные традиции, достижения и лучшие черты национального характера", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что особая заслуга в приумножении этого духовного богатства принадлежит работникам культуры - талантливым и небезразличным людям, которые посвятили себя служению искусству. "Благодаря вашим профессионализму, мастерству и искренней любви к выбранному делу бережно сохраняется исконное наследие, рождаются значимые инициативы и проекты, открываются новые имена на творческом небосклоне", - подчеркнул он.
"Уверен, что и впредь ваша созидательная деятельность будет способствовать обогащению белорусской культуры и успешному развитию страны", - добавил Президент.
Александр Лукашенко пожелал работникам культуры неисчерпаемого вдохновения, счастья и благополучия.
Поздравление Президента работникам культуры с профессиональным праздником
Работнiкам культуры Рэспублiкi Беларусь
Паважаныя сябры!
Сардэчна віншую вас з прафесійным святам.
Айчынная культура - шматвяковы летапіс беларускага народа, у якім знайшлі адлюстраванне яго багатая гісторыя, мудрасць продкаў, народныя традыцыi, дасягненні і лепшыя рысы нацыянальнага характару.
Асаблівая заслуга ў прымнаженні гэтага духоўнага скарбу належыць вам, таленавітым і неабыякавым людзям, якія прысвяцілі сябе служэнню мастацтву. Дзякуючы вашым прафесіяналізму, майстэрству і шчырай любові да абранай справы беражліва захоўваецца спрадвечная спадчына, нараджаюцца значныя ініцыятывы і праекты, адкрываюцца новыя імёны на творчым небасхіле.
Упэўнены, што і надалей ваша стваральная дзейнасць будзе спрыяць узбагачэнню беларускай культуры і паспяховаму развіццю краiны.
Жадаю вам невычэрпнага натхнення, шчасця і дабрабыту.
Аляксандр Лукашэнка,
11 кастрычніка 2026 года.-0-