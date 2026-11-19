19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с судейским корпусом ориентировал судей на исключение бюрократизма и работу над ошибками, передает корреспондент БЕЛТА.



"Что недопустимо, это волокита и бюрократизм. Старайтесь меньше заниматься этой писаниной, она убивает любое ваше творчество и любую практику", - заявил Александр Лукашенко.



Глава государства обратил внимание, что это особенно актуально при использовании современных технологий для ведения фиксации судебных заседаний. В таком случае необходимая информация хранится в цифровом виде. "Только научитесь хранить ее. Научитесь и делайте это. Если не можете, пишите на бумагах, карточках и так далее", - подчеркнул он, отметив значимость кибербезопасности в деятельности любого государственного органа.



Речь об этом зашла в контексте выступления председателя Верховного Суда Андрея Шведа. Одной из тем стала длительность рассмотрения гражданских дел. Андрей Швед заверил, что этот вопрос поставлен на особый контроль руководителей судов, задача которых потребовать или помочь конкретному судье организовать работу так, чтобы исключить бесполезные многократные вызовы людей в суд и "зависание" их вопросов в судах на месяц. Принимаемые меры уже дают результат.



Еще одной темой стала работа по достижению высокого качества правосудия, его справедливости и разумной оперативности, которая, по словам руководителя Верховного Суда, выведена на новый организационный уровень. "В свое время вы правильно отметили, что от качества работы судов во многом зависят стабильность и правопорядок в стране. Сегодня отмене и изменению вышестоящими судами подвергаются лишь 0,7% выносимых судебных решений, - обратил внимание он. - Существенно усилен контроль за качеством и справедливостью правосудия".



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