Лукашенко ориентирует руководителей местных органов власти встречаться и разговаривать с людьми

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители местных органов власти должны встречаться и разговаривать с людьми. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил при согласовании назначений руководителей местных органов власти, передает корреспондент БЕЛТА.



"Не забывайте: других людей у нас не будет. Председатели райисполкомов (сегодня нет райкомов партии, обкомов) должны работать с людьми. С людьми надо встречаться, разговаривать", - подчеркнул Александр Лукашенко.



Президент обратил внимание, что порой и к нему обращаются через средства массовой информации и социальные сети с той или иной просьбой. Если речь идет о серьезных вопросах, на такие обращения следует реакция. Однако порой это касается элементарных бытовых вещей. "Я терпеливо к этому отношусь, понимая, что других людей не будет. На что-то реагирую, если это касается судьбы или жизни человека. На что-то не обращаю внимания - например, если человек пишет, что его заставляют окосить его участок. Ждете, что я туда приеду ухаживать за этим участком? Нет", - сказал глава государства.



"Поэтому напрягайте людей там, где они должны напрягаться, делать свое дело, осуществлять свою работу. Но если человек нуждается в помощи, окажите эту помощь и поддержку", - напутствовал он руководителей местных органов власти.-0-