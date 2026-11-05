Лукашенко ориентирует на строительство по стране небольших ферм по откорму КРС мясных пород

Глава государства в Шкловском районе приехал в "АСБ-Агро Городец", где ему доложили о работе и перспективах развития этого сельхозпредприятия. В предыдущий раз Александр Лукашенко был здесь с рабочей поездкой в сентябре 2025 года. Тогда он критически оценил увиденное и потребовал навести идеальный порядок на всех объектах предприятия, включая машинный двор, молочно-товарный комплекс и сельскохозяйственные участки.

Одним из пунктов программы стало строительство фермы по разведению племенного скота мясных пород на 800 голов. Александр Лукашенко ознакомился с новым объектом.

"Почему мы смотрим этот фактически комплекс по откорму - потому что так надо будет делать во многих областях", - акцентировал внимание глава государства.

Глава государства критически заметил в адрес руководителей, что работы по модернизации предприятия были начаты только после его поручения. "В этом и вся наша беда, и наши проблемы - без поручения мы ничего не делаем", - отметил он.

Александр Лукашенко подчеркнул важность поддержания не только трудовой дисциплины, но и дисциплины расчетов с добросовестными работниками. Люди должны понимать, что их доход напрямую зависит от вложенного труда. "Все разгильдяи и пьяницы должны видеть - кто работает, тот и зарабатывает", - подчеркнул белорусский лидер. Александр Лукашенко подчеркнул важность поддержания не только трудовой дисциплины, но и дисциплины расчетов с добросовестными работниками. Люди должны понимать, что их доход напрямую зависит от вложенного труда. "Все разгильдяи и пьяницы должны видеть - кто работает, тот и зарабатывает", - подчеркнул белорусский лидер.



"Деньги надо вкладывать, чтобы была отдача", - требует Президент.



Глава государства в целом хочет дать серьезный толчок развитию сельхозпроизводства на востоке страны - в Витебской, Могилевской и Гомельской областях. "Мы уже все вам показали, как надо. Будем требовать. Деньги вложили немалые - нужен результат", - сказал он.



/Будет дополнено/.-0- Александр Лукашенко особо подчеркнул, что в сельском хозяйстве не должно быть иждивенческого подхода. Надо смотреть, кого поддерживать, а кого нет."Деньги надо вкладывать, чтобы была отдача", - требует Президент.Глава государства в целом хочет дать серьезный толчок развитию сельхозпроизводства на востоке страны - в Витебской, Могилевской и Гомельской областях. "Мы уже все вам показали, как надо. Будем требовать. Деньги вложили немалые - нужен результат", - сказал он./Будет дополнено/.-0-

5 ноября, Шкловский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует на строительство по стране небольших ферм по откорму КРС мясных пород. Речь прежде всего об удаленных территориях в районах, где нерентабельно заниматься молочным направлением, но кормовая база позволяет содержать сравнительно небольшое мясное поголовье. Соответствующие заявления глава государства сделал во время рабочей поездки в Шкловский район, передает корреспондент БЕЛТА."Нам придется это делать. В Витебской области обязательно", - сказал глава государства.Он уверен, что много таких территорий есть и в Могилевской, Минской областях, а частично и в других регионах. Соответственно, для наполнения таких ферм нужно развивать в стране племенное животноводство."И строить в таких "темных" местах. Надо шевелиться. Надо делать быстро это все", - подчеркнул белорусский лидер.Он пояснил, что на небольших территориях, удаленных от центров хозяйств, с точки зрения и логистики, и экономики часто нерентабельно содержать молочно-товарный комплекс. Да и для него в большем объеме нужны трудовые ресурсы. Но есть возможность развивать мясное направление, которое особенно сейчас имеет хороший экспортный потенциал и приносит прибыль."Там 200 га земельные угодья. 200 га могут прокормить 100 голов. Вот взяли и поставили хозяйство со всем шлейфом", - привел пример глава государства."Нам надо разумно подходить к тому, где что делать. И делать капитально и технологично", - требует Александр Лукашенко.В мае 2026 года акции ЗАО "АСБ-Агро Городец" были переданы в хозяйственное ведение РУП "Могилевоблгаз". Была разработана комплексная программа модернизации сельхозпредприятия на 2026-2027 годы с объемом финансирования порядка 86,5 млн рублей.В настоящее время на ферму поступило 235 голов молодняка герефордской породы для формирования племенного мясного стада. Мясо коров этой породы обладает выраженной "мраморностью" и насыщенными вкусовыми качествами.Кроме того, программой модернизации сельхозпредприятия в целом было предусмотрено возведение мехмастерских со вспомогательными помещениями, модернизация склада для хранения минеральных удобрений, возведение профилактория для телят, силосных траншей, реконструкция фермы по откорму молодняка КРС.Он также напомнил, что в принятии решений по развитию сельхозпредприятия, созданию тех или иных объектов важно класть в основу как экономику производства, так и ориентироваться на местные реалии, жизнь людей.Модернизация в ЗАО "АСБ-Агро Городец" - одна из частей общего плана по развитию Шкловского района. "Он должен быть если не образцом, то примером, в каком направлении районы должны развиваться", - сказал глава государства. Соответствующие подходы будут в ближайшее время обсуждены на семинаре с участием Президента.