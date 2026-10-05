5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 октября подписал указы, которыми одобрил в качестве основы для проведения переговоров проекты двух международных договоров по линии Содружества Независимых Государств. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Одобрены проект протокола о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий от 28 сентября 2018 года, а также проект второго факультативного протокола к Конвенции о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания от 6 марта 1998 года.
На проведение переговоров по проектам документов уполномочено Министерство внутренних дел.-0-
Президент
05 октября 2026, 18:53
Лукашенко одобрил проекты двух международных договоров по линии СНГ
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