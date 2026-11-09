9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 ноября подписал указ №401, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект Соглашения о стандартизированной лицензии в банковском и страховом секторах услуг в рамках Евразийского экономического союза. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Полномочия на проведение переговоров по проекту соглашения предоставляются правительству и Национальному банку, на подписание - правительству Республики Беларусь.-0-
Президент
09 ноября 2026, 18:13
Лукашенко одобрил проект соглашения о стандартизированной лицензии в банковском и страховом секторах услуг в ЕАЭС
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