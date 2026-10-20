20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №368, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Проектом протокола предусмотрены поправки, признанные государствами - членами ЕАЭС первоочередными и направленные на разрешение проблемных вопросов в сфере таможенного регулирования. Это в том числе касается сферы контейнерных и контрейлерных перевозок, применения навигационных пломб, унификации электронного документооборота, упорядочения ввоза продукции морского промысла, предотвращения случаев лжетранзита товаров.
На проведение переговоров по проекту протокола и его подписание уполномочен Государственный таможенный комитет.-0-
Президент
20 октября 2026, 16:48
Лукашенко одобрил проект поправок в Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС
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