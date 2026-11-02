2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 ноября подписал указ №394, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект межправительственного соглашения Беларуси и Доминиканской Республики о взаимной отмене виз. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Международным договором закрепляется возможность для граждан двух стран въезжать, выезжать и следовать транзитом по территории государств сторон соглашения без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 30 дней с даты въезда (до 90 дней в течение календарного года).
Полномочия на проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание предоставляются Министерству иностранных дел.-0-
Президент
02 ноября 2026, 18:16
Лукашенко одобрил проект межправсоглашения с Доминиканой о взаимной отмене виз
Фото Unsplash
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