23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 ноября подписал указ №418 "О проекте международного договора". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.





Документом в качестве основы для проведения переговоров одобрен проект Протокола о внесении изменений в Соглашение между правительствами Беларуси и России о сотрудничестве в сфере деятельности с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них от 19 декабря 2025 года.





Проект протокола подготовлен в целях урегулирования вопроса о признании в России результатов подтверждения классификационных характеристик ограненных драгоценных камней (бриллиантов), произведенных в Беларуси.





На проведение переговоров по проекту протокола и его подписание уполномочено Министерство финансов.-0-