Лукашенко: ОДКБ могла бы стать военно-политическим фундаментом Евразийской хартии

11 ноября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) могла бы стать военно-политическим фундаментом Евразийской хартии многообразия и многополярности. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша организация обладает огромным нерастраченным, я бы сказал, незадействованным потенциалом в области обеспечения безопасности и стабильности. Наработанные за десятилетия военно-политические институты и механизмы уникальны. Этот опыт обязательно должен быть востребован в процессе построения архитектуры безопасности на пространстве Евразии", - заявил Александр Лукашенко.Президент выразил уверенность в том, что ОДКБ могла бы стать военно-политическим фундаментом Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке, которую Беларусь продвигает вместе с Россией и другими партнерами. "Мы признательны всем странам ОДКБ за поддержку запуска переговорного процесса по хартии. Ждем вашего активного участия в согласовании документа", - заверил он.-0-