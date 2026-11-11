Лукашенко: ОДКБ могла бы стать военно-политическим фундаментом Евразийской хартии

11 ноября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) могла бы стать военно-политическим фундаментом Евразийской хартии многообразия и многополярности. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе, передает корреспондент БЕЛТА.
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Президент выразил уверенность в том, что ОДКБ могла бы стать военно-политическим фундаментом Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке, которую Беларусь продвигает вместе с Россией и другими партнерами. "Мы признательны всем странам ОДКБ за поддержку запуска переговорного процесса по хартии. Ждем вашего активного участия в согласовании документа", - заверил он.-0-