22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание на рост числа пустующих арендных квартир. Об этом он заявил 22 сентября на совещании о перспективах жилищного строительства и повышении эффективности использования арендного жилья, передает корреспондент БЕЛТА."Как меня информируют, растет число пустующих арендных квартир. Странно, как? Сейчас в перечне невостребованных более 17 тыс. жилых помещений. Мы построили жилье, и оно никому не надо? - обозначил проблему глава государства. - Многие квартиры простаивают больше года. А где хозяйский подход? Деньги тратим на содержание, в это время люди на очереди стоят".Президент заметил, что зачастую ранее построенное жилье просто не ремонтируется. В результате на сегодняшний день почти 6 тыс. незаселенных помещений местные власти признали непригодными для проживания и планируют снести.По этому поводу премьер-министр Александр Турчин пояснил, что в основном проблема простаивания, прихода в негодность для проживания помещений касается не нового жилья, построенного за счет бюджетных средств. А того арендного жилья, которое отнесено к данной категории в 2016 году и ранее являлось ведомственным, служебным, не приватизированным гражданами. По его словам, преимущественно именно такое жилье, расположенное в сельской местности, остается невостребованным."По-разному бывает. Иногда эти дома, старье, может, и надо сносить, но кое-что можно и отремонтировать, до ума довести или продать", - обратил внимание Президент.-0-