Лукашенко обратил внимание на рост числа пустующих арендных квартир

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Президент заметил, что зачастую ранее построенное жилье просто не ремонтируется. В результате на сегодняшний день почти 6 тыс. незаселенных помещений местные власти признали непригодными для проживания и планируют снести.
По этому поводу премьер-министр Александр Турчин пояснил, что в основном проблема простаивания, прихода в негодность для проживания помещений касается не нового жилья, построенного за счет бюджетных средств. А того арендного жилья, которое отнесено к данной категории в 2016 году и ранее являлось ведомственным, служебным, не приватизированным гражданами. По его словам, преимущественно именно такое жилье, расположенное в сельской местности, остается невостребованным.
"По-разному бывает. Иногда эти дома, старье, может, и надо сносить, но кое-что можно и отремонтировать, до ума довести или продать", - обратил внимание Президент.-0-