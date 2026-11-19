19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с судейским корпусом обратил внимание на практику назначения наказаний судами в регионах, передает корреспондент БЕЛТА.
"Как докладывает Генеральная прокуратура, на практике возникают серьезные региональные перекосы при назначении наказаний. При однородной структуре преступности суды назначают слишком разные наказания. Выходит, кому-то повезет быть наказанным там, где судебная практика мягче, и наоборот? Есть над чем подумать нашим законотворцам", - сказал глава государства.-0-
Президент
Лукашенко обратил внимание на региональные перекосы при назначении наказаний судами
19 ноября 2026, 11:17
Лукашенко обратил внимание на региональные перекосы при назначении наказаний судами
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