Лукашенко об озимых: сеять сейчас надо мгновенно

Глава государства поинтересовался, как идет сев озимых в Минской области. Доложено, что посеяно уже 70% от запланированных площадей. Завершить сев планируют к 5 октября.
"Прежде чем про лес будем говорить (Президент приехал на предприятие "АМКОДОР-ЛЕСМАШ". - Прим. БЕЛТА), надо понимать, что сеять сейчас надо мгновенно. Не оперативно, не быстро - просто мгновенно", - подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко обратил внимание, что у аграриев с учетом погоды есть всего около недели в запасе, чтобы провести сев в агротехнические сроки и чтобы посевы успели потом дать хорошие всходы.-0-