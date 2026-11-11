Лукашенко об одной из важнейших задач ОДКБ: чтобы каждый мог опереться на плечо партнера или друга

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Белорусский лидер обратил внимание, что на нынешний саммит ОДКБ вынесено порядка двух десятков документов: "Давайте откровенно: что, мы там в каждый вопрос вникаем? Да, МИД рассмотрел, Минобороны и прочее. Но желательно, чтобы там были основные вопросы, которые касаются судеб наших государств", - подчеркнул он.
"Чтобы каждый чувствовал, что может опереться на плечо партнера или друга, надо продвигаться, не надо расслабляться", - убежден глава белорусского государства.
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