Лукашенко об одной из важнейших задач ОДКБ: чтобы каждый мог опереться на плечо партнера или друга

Белорусский лидер обратил внимание, что на нынешний саммит ОДКБ вынесено порядка двух десятков документов: "Давайте откровенно: что, мы там в каждый вопрос вникаем? Да, МИД рассмотрел, Минобороны и прочее. Но желательно, чтобы там были основные вопросы, которые касаются судеб наших государств", - подчеркнул он. Белорусский лидер обратил внимание, что на нынешний саммит ОДКБ вынесено порядка двух десятков документов: "Давайте откровенно: что, мы там в каждый вопрос вникаем? Да, МИД рассмотрел, Минобороны и прочее. Но желательно, чтобы там были основные вопросы, которые касаются судеб наших государств", - подчеркнул он.

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11 ноября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности предложил проревизировать ранее принятые решения и предпринимать конкретные шаги для повышения эффективности ОДКБ и других интеграционных объединений, передает корреспондент БЕЛТА."Мы как-то рутинно начали работать по всем нашим союзам - и экономическим, и особенно военно-политическим, что недопустимо в нынешней ситуации. Нам надо проревизировать все принятые решения, надо более серьезно относиться к повестке дня", - заявил Александр Лукашенко."Чтобы каждый чувствовал, что может опереться на плечо партнера или друга, надо продвигаться, не надо расслабляться", - убежден глава белорусского государства.