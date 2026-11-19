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"Искусственности и надуманности в актах Конституционного Суда, конечно, быть не должно. Как и конкуренции с Верховным Судом и другими органами. Очень просил бы вас об этом", - сказал белорусский лидер.
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