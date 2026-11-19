19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с судейским корпусом обратил особое внимание не только на необходимость соблюдения законности, но и справедливости принимаемых решений, передает корреспондент БЕЛТА.



"Несправедливости в обществе быть не должно. Я понимаю, что это нереализуемая вещь (речь о достижении абсолютной справедливости в максималистском понимании. - Прим. БЕЛТА). Но это не должно исходить от нашей судебной системы, от наших судей. Поэтому закон - правильно - вы от него зависимы. Но в законе - жизнь такая многогранная вещь - все не предусмотришь. Поэтому судья должен исходить из проблем справедливости. Он должен действовать на основе справедливости, если что-то не предусмотрено законом. А если закон это не учитывает, его надо менять. Все должно быть подчинено справедливости", - заявил белорусский лидер.



В этой связи он обратил внимание на непростые события в мире и важность сохранения условий для спокойного и устойчивого развития страны: "Видя, что происходит, или общаясь с другими главами государств, я вижу, как развивается мир. И нам надо удержать свою страну, удержать этот, как я говорю, клочок земли, чтобы, не дай бог, не влезть в какие-то проблемы".



"Законность и справедливость - вот два наших тезиса. Это наша основа, фундамент для деятельности", - сказал Президент на совещании.-0-