7 ноября, Шкловский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Могилевскую область рассказал, почему сейчас уделяет такое пристальное внимание развитию Шкловского района и созданию на его базе образца для других регионов, передает корреспондент БЕЛТА.
Более того, Шкловский район далеко не первый, развитию которого Александр Лукашенко уделил внимание на президентском посту.
"Если глубоко копнуть, я не с малой родины начинал. Я начинал с Полесья. И в Островецком районе, когда строили атомную станцию, мы туда миллиарды долларов ввалили. Юго-восток Могилевской области, Гомельская область", - отметил он.
"Заставляйте людей шевелиться. Чтобы они временщиками не были. Вы будете работать - молодежь, и я хочу вам показать, в каком направлении двигаться", - сказал Президент.
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Президент
07 ноября 2026, 10:41
Лукашенко о создании образца в Шкловском районе: хочу показать, в каком направлении двигаться
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