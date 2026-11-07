Лукашенко о создании образца в Шкловском районе: хочу показать, в каком направлении двигаться

7 ноября, Шкловский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Могилевскую область рассказал, почему сейчас уделяет такое пристальное внимание развитию Шкловского района и созданию на его базе образца для других регионов, передает корреспондент БЕЛТА.Глава государства подчеркнул, что причина не в том, что этот район - его малая родина. Но он тут все детально знает, а потому может лично оценить и проконтролировать те или иные преобразования.Более того, Шкловский район далеко не первый, развитию которого Александр Лукашенко уделил внимание на президентском посту."Если глубоко копнуть, я не с малой родины начинал. Я начинал с Полесья. И в Островецком районе, когда строили атомную станцию, мы туда миллиарды долларов ввалили. Юго-восток Могилевской области, Гомельская область", - отметил он."Заставляйте людей шевелиться. Чтобы они временщиками не были. Вы будете работать - молодежь, и я хочу вам показать, в каком направлении двигаться", - сказал Президент./Будет дополнено/.-0-