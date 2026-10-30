Лукашенко: нынешний кинофестиваль "Лiстапад" станет настоящим праздником высокого искусства

"Насыщенная программа форума ежегодно знакомит зрителей с лучшими достижениями мирового кинематографа, раскрывает богатство традиций и демонстрирует смелость современных режиссерских решений. В атмосфере плодотворного творческого диалога, который царит во время мероприятия, рождаются новые яркие идеи и укрепляются межкультурные связи", - говорится в поздравлении.
Глава государства выразил уверенность, что нынешний фестиваль под девизом "Смотри. Живи. Цени" станет настоящим праздником высокого искусства, подарит гостям и участникам неповторимые мгновения и искренние эмоции.Александр Лукашенко пожелал гостям, участникам и организаторам кинофестиваля доброго здоровья, неисчерпаемого вдохновения, успехов и отличного настроения.-0-
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