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Лукашенко: нынешнее поколение должно предложить молодежи модель для движения вперед

Опубликовано:

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Президент
05 ноября 2026, 12:56

Лукашенко: нынешнее поколение должно предложить молодежи модель для движения вперед

5 ноября, Шкловский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с жителями агрогородка Городец подчеркнул важную миссию нынешнего поколения для определения вариантов будущего развития страны, передает корреспондент БЕЛТА.  

"Берегите то, что есть. Это - наше. Смотрите, чтобы вашим детям было где жить и работать", - ориентировал глава государства. 

Президент обратил внимание на то, что в ближайшее время в ряде районов страны нужно провести преобразования, подобные тем, что осуществили в Городце. Причем делать это нужно быстрыми темпами, ведь это станет ориентиром для молодого поколения. 

"Почему я тороплюсь (осуществить планы по преобразованию. - Прим. БЕЛТА) где-то - в промышленности, в лесу, на селе? Чтобы они (молодежь. - Прим. БЕЛТА) увидели, как надо, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Чтобы наше поколение за оставшееся время предложило молодежи, новому поколению вариант развития нашей страны, и даже не развития, а движения вперед. Вот весь смысл".
В Городце и на одноименном предприятии за год, прошедший с предыдущего визита Президента и прозвучавшей тогда критики, произошли значительные позитивные изменения - при активном участии государства и поддержке, в том числе финансовой, заметил белорусский лидер. Теперь дело за самими жителями - нужно работать и показывать результат, ставит задачу Александр Лукашенко. 

"Сегодня в Городце есть все. Входите в колею и начинайте работать так, чтобы вы ни от кого не были зависимы. На сегодняшний день я вижу, что вы можете работать, - сказал Президент. - Все, что в вас вложили, должно быть с избытком получено, с запасом. И с долгами надо рассчитаться. Все, что сделано, так должно и быть".

"Моя задача - чтобы у вас был мир, покой. Чтобы ваши детки росли, работали. Работы всем хватит, предостаточно", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко очень душевно пообщался с жителями агрогородка, многих из которых он знает лично еще по прошлой работе в сельском хозяйстве. Главе государства подарили вышитую икону и сборник с воспоминаниями двух десятков местных жителей, с которыми Президент работал, возглавляя сельхозпредприятие "Городец". Александр Лукашенко пообещал сегодня же прочитать этот труд.-0-
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