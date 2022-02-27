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Лукашенко: никакой войны с территории Беларуси не идет

Опубликовано:

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Президент
27 февраля 2022, 11:22

Лукашенко: никакой войны с территории Беларуси не идет

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Никакой войны с территории Беларуси не идет. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам после голосования на референдуме по обновленной Конституции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас и тогда мы не воюем против них: в этом нет никакой необходимости. Никакие ракеты с нашей территории туда не летают и не нужно, - заявил Александр Лукашенко. - Киев окружен, города эти окружены. Где-то они заняли (россияне. - Прим. БЕЛТА) города. Зачем с территории Беларуси за 200-300-400 километров производить отстрелы? Это безумство".

"Поэтому это вранье. Никакой войны с территории Беларуси не идет. Помогаем ли мы россиянам? Конечно, помогаем. Раненые, погибшие люди… Если к нам обращаются с тяжелыми ранениями, мы их лечим. И что в этом плохого? И будем лечить, будем поддерживать, - подчеркнул глава государства. - Поэтому не надо на нас нападать и из "Квартала 95" каким-то голоском подвывать, что вы, белорусы, сделайте правильный выбор. Ты разберись у себя со своим выбором!"-0-

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