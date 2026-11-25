Александр Лукашенко отметил, что в условиях закрытых дверей в ЕС Беларусь развивает сотрудничество с партнерами в других регионах мира. Он образно сказал об этом, вспомнив слова бывшего главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который несколько лет назад сравнил ЕС с "цветущим садом", а окружающий его мир назвал "джунглями".

Интервьюер Анн Нива уточнила, что в феврале 2027 года европейские санкции "могут быть возобновлены". В данном контексте, вероятно, имелась в виду возможность продления действующих ограничительных мер Евросоюза в отношении Беларуси, срок которых как раз истекает в конце февраля будущего года.

"Я не знаю только, где вы уже возобновите против нас санкции. Вы уже нас обложили санкциями дальше некуда. Что вы еще возобновите? - отреагировал Александр Лукашенко на ремарку французской журналистки. - Ну, запретите Петрову, Сидорову, Иванову выезжать в Европейский союз. Как-нибудь обойдется он без вашего Европейского союза. Хотя, я еще раз говорю, любые ограничения пользу никому не приносят. Поэтому ничего не вижу хорошего в том, что вы ввели против нас санкции. Будем, значит, в этой ситуации жить".-0-