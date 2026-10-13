Лукашенко назвал полной глупостью кампанию в западных СМИ о военной угрозе со стороны России и Беларуси

"Вы, наверное, заметили в средствах массовой информации в последнее время пристальное внимание наших западных так называемых партнеров к тому, что происходит в вооруженных силах нашей страны. Их прежде всего озаботил тот факт, что мы слишком часто, очень предметно и интенсивно проводим проверки частей вооруженных сил. Не только армии, но всех вооруженных сил", - отметил Президент.
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"Второе направление их критики так называемой в отношении Беларуси, что мы собираемся пробить Сувалкский коридор в направлении Калининградской области. Я не хочу тут оправдываться перед ними. Это - глупость полная", - добавил Президент.-0-