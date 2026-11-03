Лукашенко назвал истинные причины нарастающих протестов в Европе

"Очевидно, что истинная причина нарастающих протестов в Европе - это экономические и социальные проблемы, безудержный рост цен и тарифов, снижение уровня жизни и безопасности, разгул преступности", - констатировал глава государства. Вместе с тем Президент подчеркнул, что в Беларуси не радуются подобной ситуации в соседних странах, ведь из-за этого может произойти дестабилизация и внутри нашей страны.
"Самый простой выход в такой ситуации - продолжать демонизировать нас, Россию и бить бумерангом бездумных санкций по самим себе. И тогда единственным вариантом, конечно, остается повальная милитаризация: через пропаганду держать в страхе людей, через гонку вооружений держать под капельницей свою промышленность", - сказал он.
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