Александр Лукашенко отметил, что с продажами по отдельным позициям не всегда все получалось. Например, некоторое время назад были проблемы с реализацией сливочного масла. "Я специально поддерживал эту тему. Мы не могли разобраться с этим сливочным маслом. Ни вице-премьер, ни Министерство сельского хозяйства. Слава богу, сейчас у нас вроде бы здесь все нормально с продажами и мы имеем хороший результат от сельского хозяйства", - сказал Президент.-0- Александр Лукашенко отметил, что с продажами по отдельным позициям не всегда все получалось. Например, некоторое время назад были проблемы с реализацией сливочного масла. "Я специально поддерживал эту тему. Мы не могли разобраться с этим сливочным маслом. Ни вице-премьер, ни Министерство сельского хозяйства. Слава богу, сейчас у нас вроде бы здесь все нормально с продажами и мы имеем хороший результат от сельского хозяйства", - сказал Президент.-0-





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23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Александра Ломского заместителем премьер-министра. Он будет курировать вопросы развития агропромышленного сектора, передает корреспондент БЕЛТА.В конце июня 2025 года Александр Ломский был назначен на пост помощника Президента Беларуси - инспектора по Брестской области. А до этого он занимал должность первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия."Главное ваше направление в правительстве - продажи. Как я всегда говорю, у нас вице-премьеры прежде всего занимаются этим. Особенно для села это важно. Все, что мы произведем в стране, пройдет через ваши руки, через организацию дела, где главным будете вы. Поэтому очень важно нам это направление не просто держать в поле зрения, но и чтобы там был результат", - заявил белорусский лидер.