Лукашенко: настало время возвращать к жизни поймы рек, и не только Припяти 

Кроме того, для получения кормов от кошения речных пойм необходимо проводить соответствующие работы в сжатые сроки. "Я хочу, чтобы вы понимали, почему я цепляюсь за эту пойму. Я же земной человек и понимаю, что мы там, если "прошлепаем", по-народному говоря, ни сена, ничего не получим. Там действительно надо вовремя это выхватить, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Мы виноваты, что бросили косить поймы".

/Будет дополнено/.-0-