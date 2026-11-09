Лукашенко: настало время возвращать к жизни поймы рек, и не только Припяти 

9 ноября, Шклов /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочего совещания о современных подходах к региональному развитию заявил о необходимости возвращать к жизни речные поймы, что актуально не только для Припяти, но и для других рек, протекающих в стране, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства во время рабочей поездки
в Житковичский район в августе этого года поручил подумать над линейкой техники, которая позволит провести работы по кошению речных пойм на должном уровне. Вопрос обсуждался на примере Припяти, протяженность поймы которой составляет около 15 км, однако он актуален и для других рек.
Как доложил управляющий делами Президента Юрий Назаров, к этому поручению приступили в Национальном парке "Припятский" и хозяйстве "Агро-Лясковичи". Общая площадь пойменных земель, находящихся в их ведении, составляет около 10,8 тыс. га, из которых лесом покрыты порядка 4,3 тыс. га. Сенокошение ведется на площади 2,2 тыс. га. При этом есть своя специфика, отметил Юрий Назаров. "Мы же знаем пойму Припяти - это обширные разливы и долгий период затопления. Поэтому сенокошение возможно только на такой ограниченной площади", - подчеркнул он.
Кроме того, для получения кормов от кошения речных пойм необходимо проводить соответствующие работы в сжатые сроки. "Я хочу, чтобы вы понимали, почему я цепляюсь за эту пойму. Я же земной человек и понимаю, что мы там, если "прошлепаем", по-народному говоря, ни сена, ничего не получим. Там действительно надо вовремя это выхватить, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Мы виноваты, что бросили косить поймы".
"Нам надо поймы возвращать, и не только Припяти. Да, там действительно 15 километров пойма, но у нас же есть поймы везде. У нас маленькие речушки, как змейка, вьются в лесу или где-то на поле. А вокруг никто не окультуривает, не вводит эти почвы в севооборот. Что же мы за хозяева такие? Настало время поймы возвращать к жизни - тихо, спокойно. Там, где нужно, потихоньку надо работать. Это еще одна тема, которой нам предстоит заниматься", - заявил белорусский лидер.
В настоящее время на экспериментальных участках пойменных земель задействовано универсальное средство, которое производится на предприятии "Гомсельмаш". "Это самое универсальное средство. Но у нас есть одна проблема - отсутствие белорусского мульчера, или фрезы. Она делается по белорусским чертежам на "Брянсксельмаше". Можно считать, что это отечественная техника. Мы видели аналоги, которые закупил по импорту Минлесхоз, но они очень дорогие. Поэтому считаю, что промышленность дает нам всю линейку техники, которая позволяет работать в пойме и забирать корма", - констатировал Юрий Назаров.
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