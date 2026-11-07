Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил глубокие соболезнования родным и близким народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.





"Ушла из жизни талантливая актриса, чье многолетнее служение искусству снискало глубокое уважение коллег и безмерную любовь зрителей. Созданные ею яркие женские образы навсегда останутся эталоном искренности, душевной силы и истинно народной красоты", - говорится в соболезновании.





Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси знали и высоко ценили творчество Лидии Федосеевой-Шукшиной, а светлая память о ней всегда будет жить в сердцах людей.-0-