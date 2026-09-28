28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким государственного деятеля Беларуси Александра Якобсона. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Примите соболезнования в связи со смертью видного государственного деятеля Республики Беларусь, весь жизненный путь которого - яркий пример служения народу и Отечеству", - говорится в соболезновании.
"Ушел из жизни человек выдающихся профессиональных качеств, нравственных и моральных принципов, что подтверждают многочисленные государственные награды, - отметил Президент. - Строитель по образованию и по призванию, он прошел суровую школу жизни, получив стальную советскую закалку. Всегда был требовательным и грамотным руководителем, фундаментально выстраивал производственные и управленческие процессы, опираясь в своей работе на закон, справедливость и дисциплину. Его вклад в становление суверенной Беларуси, обеспечение ее национальной безопасности невозможно переоценить".
Александр Лукашенко подчеркнул, что при этом Александр Якобсон оставался простым и скромным человеком. "Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах", - отметил глава государства.
Александр Серафимович Якобсон работал на различных государственных постах. В том числе был председателем Гомельского областного исполнительного комитета, председателем Комитета государственного контроля, помощником Президента Республики Беларусь - главным инспектором по г.Минску.-0-
Президент
28 сентября 2026, 17:57
Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью государственного деятеля Беларуси Александра Якобсона
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