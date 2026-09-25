25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с гибелью казахстанских военнослужащих при исполнении служебных обязанностей в Мангистауской области. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"В Республике Беларусь с глубокой скорбью восприняли известие о трагической гибели казахстанских военнослужащих при исполнении служебных обязанностей в Мангистауской области", - говорится в соболезновании.
Глава государства от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.-0-
Президент
25 сентября 2026, 10:13
Лукашенко направил соболезнование Токаеву в связи с гибелью казахстанских военнослужащих
Фото Минобороны РК
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