17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту России Владимиру Путину в связи с жертвами крушения военно-транспортного самолета в районе села Ягуново Кемеровской области - Кузбасса. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.





Глава государства отметил, что в Беларуси с чувством глубокой боли восприняли известие о крушении самолета. "От имени белорусского народа и от себя лично передаю слова сочувствия и соболезнования родным и близким погибших", - говорится в соболезновании.-0-