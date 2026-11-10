10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с жертвами в результате взрыва на металлургическом заводе в Измире. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"В Республике Беларусь с глубокой скорбью восприняли известие о трагической гибели людей в результате взрыва на металлургическом заводе "Хабаш" в Измире", - говорится в соболезновании.
От имени соотечественников и от себя лично Александр Лукашенко выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелал им душевных сил и стойкости, а всем пострадавшим - скорейшего и полного выздоровления.-0-
Президент
10 ноября 2026, 17:38
Лукашенко направил соболезнование Президенту Турции в связи с трагедией в Измире
Фото Агентства Анадолу
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