Лукашенко напомнил предрикам об их "президентских" функциях и обозначил требования от жизни

Говоря о дальнейшем развитии сельского хозяйства, глава государства поставил задачу рассчитывать на собственные силы и более эффективно использовать имеющийся потенциал, созданный, к слову, при значительной бюджетной поддержке. И в то же время постепенно избавляться от иждивенчества. "От этого надо потихонечку уходить. Надо зарабатывать самим", - ориентировал он. Говоря о дальнейшем развитии сельского хозяйства, глава государства поставил задачу рассчитывать на собственные силы и более эффективно использовать имеющийся потенциал, созданный, к слову, при значительной бюджетной поддержке. И в то же время постепенно избавляться от иждивенчества. "От этого надо потихонечку уходить. Надо зарабатывать самим", - ориентировал он.

Александр Лукашенко, подводя итоги, объяснил, почему нынешнему поколению важно осуществить все преобразования в регионах и вывести их на определенный уровень. "За нами идут дети. А они другие. В навозе ковыряться не хотят, доить коров не хотят, а жить хорошо хотят все, и они в том числе, - сказал Президент. - Нам (нынешнему поколению. - Прим. БЕЛТА) небезразлично, какой будет страна. Поэтому сегодня надо дать им вариант. Захотят они этим воспользоваться - хорошо. Не захотят - пусть думают сами. Но постепенно надо их вовлекать в ту жизнь, которую мы с вами пытаемся развивать".-0-





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9 ноября, Шклов /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам рабочего совещания о современных подходах к региональному развитию определил для местной вертикали круг актуальных задач, передает корреспондент БЕЛТА.Глава государства отметил, что регулярно бывает в регионах и видит типичные проблемы, недостатки, и органы власти должны в приоритетном порядке направить усилия на то, чтобы их исправить. "Изменения по стране разительные. Жим, конечно, серьезный с моей стороны был, и я вижу, результат есть. Но еще не то, что нужно", - заявил он.Требования Президента касаются в том числе обеспечения безусловной дисциплины, отказа от необоснованного посредничества и иждивенчества, повышения культуры землепользования и земледелия.В первую очередь глава государства призвал руководителей районов не быть временщиками. "Очень вас прошу, чтобы после нашей встречи был результат. Вы увидели то, чего я от вас хочу. Не сверхъестественно, не за полгода и не за год. Постепенно, - сказал он. - Я вас призываю быть хозяевами на своей земле. Председатель райисполкома должен быть президентом на этом (вверенном ему. - Прим. БЕЛТА) куске земли".Александр Лукашенко подчеркнул важную роль руководителей местной вертикали: они выполняют многие государственные функции, решают различные вопросы жизнедеятельности людей на местах, у них сосредоточены материальные ресурсы и рычаги, идеологическая, кадровая работа. И, конечно, вопросы сельского хозяйства как одного из ключевых направлений экономики. "Сельское хозяйство - это бизнес. Да, это бизнес, но кроме бизнеса они занимаются и политическими вопросами: кадры и идеология у вас. Поэтому соответствующие к вам отношение и требования. Действуйте!" - подчеркнул Президент.Президент заметил, что рентабельным в животноводстве является не только молочное направление, но и мясное. Оно менее трудоемкое, не такое высокотехнологичное и может использоваться в регионах, где нет больших трудовых, материальных ресурсов, оно не требует дорогостоящего оборудования, высококвалифицированных специалистов. Но для выхода на рентабельный уровень нужно обеспечивать определенные привесы - за счет своевременного кормления и должного ухода, то есть неукоснительного соблюдения дисциплины."Все должно быть по технологии. Поэтому я и требую дисциплину - технология нас к этому толкает, - сказал Александр Лукашенко. - Главный вопрос - трудовая дисциплина, которая вытекает из технологической. Вовремя подоить, накормить, вспахать, посеять, обеспечить уход и вовремя убрать - это технология. А она требует жесточайшей дисциплины".Еще одно требование от жизни - отказ от необоснованного посредничества. "Без всяких посредников. Надо уйти от этого. И не надо бояться. Рынок рынком. Мы уже знаем, что такое рынок, наелись им. Надо планировать. По всем направлениям", - подчеркнул глава государства. Он отметил, что не выступает против работы частного бизнеса, но они не должны быть монополистами и диктовать всем цены. В качестве примера речь зашла о поставках запчастей и химпрепаратов для сельского хозяйства. "Надо в правительстве с губернаторами определиться - что он (Минсельхозпрод. - Прим. БЕЛТА) централизованно должен закупать", - сказал Александр Лукашенко о необходимости перейти к таким закупкам по этим позициям и их распределению в сельхозорганизации через сеть агросервисов, сельхозхимий.Президент уверен, что как только государственные структуры начнут заниматься централизованными закупками, цены у посредников понизятся. "Пусть предложат в конкурентной честной борьбе нормальную цену", - добавил он.Особое внимание глава государства обратил на необходимость повышения культуры земледелия, качество и своевременность подготовки, обработки полей, поднятия зяби. "Днем и ночью надо пахать. Поговорите с людьми, заплатите им нормальную копейку (чтобы они этим занимались. - Прим. БЕЛТА)", - сказал Александр Лукашенко.Президент требует более внимательно относиться к обработке полей малой контурности, чтобы они не зарастали по краям и их полезная площадь не сокращалась. Что касается качества вспашки, то здесь нужно усилить ответственность инженеров и агрономов за правильное регулирование плугов. "Все начинается с вспашки. Пока зима, надо учить людей, рассказывать им. А весной - контролировать. Плохая вспашка - это дикие затраты (на проведение дополнительных работ с привлечением техники. - Прим. БЕЛТА). А топливо сегодня недешевое", - заметил глава государства.В числе задач также задействование под выращивание кормовых культур площадей на поймах рек. Для этого нужна специальная техника, на разработку которой государство готово выделить средства. Иначе эти территории зарастут и придется проводить значительно более дорогие мелиоративные работы для их возвращения в оборот. Аналогичные подходы к так называемым вымочкам - уплотненным слоям почвы под пахотным горизонтом, которые образуются из-за многолетней обработки земли на одну и ту же глубину, что мешает воде уходить вглубь. "Надо разрушать их, приводить в порядок. Надо этим заниматься. Иначе заболачиваем почвы", - обратил внимание Президент. Говоря о бережном отношении к земельным ресурсам, он еще раз напомнил о запрете на выведение земель сельхозназначения под жилищное строительство.