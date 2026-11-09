Лукашенко напомнил предрикам об их "президентских" функциях и обозначил требования от жизни

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В первую очередь глава государства призвал руководителей районов не быть временщиками. "Очень вас прошу, чтобы после нашей встречи был результат. Вы увидели то, чего я от вас хочу. Не сверхъестественно, не за полгода и не за год. Постепенно, - сказал он. - Я вас призываю быть хозяевами на своей земле. Председатель райисполкома должен быть президентом на этом (вверенном ему. - Прим. БЕЛТА) куске земли".
Александр Лукашенко подчеркнул важную роль руководителей местной вертикали: они выполняют многие государственные функции, решают различные вопросы жизнедеятельности людей на местах, у них сосредоточены материальные ресурсы и рычаги, идеологическая, кадровая работа. И, конечно, вопросы сельского хозяйства как одного из ключевых направлений экономики. "Сельское хозяйство - это бизнес. Да, это бизнес, но кроме бизнеса они занимаются и политическими вопросами: кадры и идеология у вас. Поэтому соответствующие к вам отношение и требования. Действуйте!" - подчеркнул Президент.
Говоря о дальнейшем развитии сельского хозяйства, глава государства поставил задачу рассчитывать на собственные силы и более эффективно использовать имеющийся потенциал, созданный, к слову, при значительной бюджетной поддержке. И в то же время постепенно избавляться от иждивенчества. "От этого надо потихонечку уходить. Надо зарабатывать самим", - ориентировал он.
Президент заметил, что рентабельным в животноводстве является не только молочное направление, но и мясное. Оно менее трудоемкое, не такое высокотехнологичное и может использоваться в регионах, где нет больших трудовых, материальных ресурсов, оно не требует дорогостоящего оборудования, высококвалифицированных специалистов. Но для выхода на рентабельный уровень нужно обеспечивать определенные привесы - за счет своевременного кормления и должного ухода, то есть неукоснительного соблюдения дисциплины.
"Все должно быть по технологии. Поэтому я и требую дисциплину - технология нас к этому толкает, - сказал Александр Лукашенко. - Главный вопрос - трудовая дисциплина, которая вытекает из технологической. Вовремя подоить, накормить, вспахать, посеять, обеспечить уход и вовремя убрать - это технология. А она требует жесточайшей дисциплины".
Еще одно требование от жизни - отказ от необоснованного посредничества. "Без всяких посредников. Надо уйти от этого. И не надо бояться. Рынок рынком. Мы уже знаем, что такое рынок, наелись им. Надо планировать. По всем направлениям", - подчеркнул глава государства. Он отметил, что не выступает против работы частного бизнеса, но они не должны быть монополистами и диктовать всем цены. В качестве примера речь зашла о поставках запчастей и химпрепаратов для сельского хозяйства. "Надо в правительстве с губернаторами определиться - что он (Минсельхозпрод. - Прим. БЕЛТА) централизованно должен закупать", - сказал Александр Лукашенко о необходимости перейти к таким закупкам по этим позициям и их распределению в сельхозорганизации через сеть агросервисов, сельхозхимий.
Особое внимание глава государства обратил на необходимость повышения культуры земледелия, качество и своевременность подготовки, обработки полей, поднятия зяби. "Днем и ночью надо пахать. Поговорите с людьми, заплатите им нормальную копейку (чтобы они этим занимались. - Прим. БЕЛТА)", - сказал Александр Лукашенко.
Президент требует более внимательно относиться к обработке полей малой контурности, чтобы они не зарастали по краям и их полезная площадь не сокращалась. Что касается качества вспашки, то здесь нужно усилить ответственность инженеров и агрономов за правильное регулирование плугов. "Все начинается с вспашки. Пока зима, надо учить людей, рассказывать им. А весной - контролировать. Плохая вспашка - это дикие затраты (на проведение дополнительных работ с привлечением техники. - Прим. БЕЛТА). А топливо сегодня недешевое", - заметил глава государства.
Александр Лукашенко, подводя итоги, объяснил, почему нынешнему поколению важно осуществить все преобразования в регионах и вывести их на определенный уровень. "За нами идут дети. А они другие. В навозе ковыряться не хотят, доить коров не хотят, а жить хорошо хотят все, и они в том числе, - сказал Президент. - Нам (нынешнему поколению. - Прим. БЕЛТА) небезразлично, какой будет страна. Поэтому сегодня надо дать им вариант. Захотят они этим воспользоваться - хорошо. Не захотят - пусть думают сами. Но постепенно надо их вовлекать в ту жизнь, которую мы с вами пытаемся развивать".-0-
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