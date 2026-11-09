Лукашенко напомнил о поручении открывать на селе мини-пекарни с горячим хлебом

9 ноября, Шклов /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует в полной мере реализовать его прежнее поручение о создании в небольших населенных пунктах страны мини-пекарен со свежей выпечкой и хлебом. Об этом он заявил на рабочем совещании, которое завершило семинар о современных подходах к региональному развитию на примере Шкловского района, передает корреспондент БЕЛТА."Сколько по моему поручению ты создал таких мини-хлебопекарен - частных, государственных и так далее?" - спросил глава государства у председателя Могилевского облисполкома Анатолия Исаченко.Руководитель региона доложил, что выпечка и хлеб есть в торговой сети "Корона", которая работает в районе, а также в магазинах потребкооперации.Александр Лукашенко, однако, подчеркнул, что речь не об этом. Наличие хлеба и других мучных изделий в обычных магазинах - это одно, а пекарня со свежей выпечкой на месте - это другое. И одно не отрицает другого. "Копеечное производство, затраты совсем небольшие - такие маленькие пекарни на селе, в агрогородках", - сказал он.Президент предлагает в этом вопросе поддерживать и частную инициативу, а не только создавать такие пекарни силами государства."Если Президент сказал, вы должны были сделать, но не сделали. Это к исполнительской дисциплине. Я вас не заставляю делать это там, где это не надо. Там, где можно. А это нужно делать. И таких у нас сотня-две по стране есть мест, где надо сделать", - заявил белорусский лидер.Александр Лукашенко поручил главе Администрации Президента Дмитрию Крутому взять этот вопрос на контроль. "И пусть шевелятся. План составили - где магазинчики надо построить, где молочно-товарные комплексы, а где-то - горячий хлеб", - сказал Президент.-0-