Лукашенко намерен комплексно оценить развитие электротранспорта в Беларуси

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен комплексно оценить развитие электротранспорта в стране. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил глава Администрации Президента Дмитрий Крутой, сообщает БЕЛТА.

Как рассказали в эфире, до конца года глава государства намерен оценить положение дел на многих предприятиях промышленной отрасли. Как рассказали в эфире, до конца года глава государства намерен оценить положение дел на многих предприятиях промышленной отрасли.





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"Планируется интересное посещение нашего ведущего производителя электромеханического транспорта - "Белкоммунмаша". Много за последние годы было принято решений по развитию пилотных городов, их переводу на электробусное сообщение - Жодино, Шклов, Новополоцк. По замене части маршрутных перевозок между Минском и городами-спутниками на электробусы, плюс перспективы развития нашего электробусного кластера, потому что подобными видами техники занимается и МАЗ, в эту работу вовлечен и завод "Штадлера", - отметил Дмитрий Крутой.Кроме того, Президента в целом интересует, как решается задача по росту электропотребления с учетом выхода на проектные мощности Белорусской АЭС и ее интеграции в энергосистему страны."Направление по технике на электрической тяге является очень перспективным. Огромный запрос в том числе и российского рынка, то есть это серьезные экспортные возможности. Поэтому Президент хочет комплексно посмотреть на эту историю", - добавил Дмитрий Крутой.Отдельное внимание будет уделено агропромышленному комплексу. Ранее Александр Лукашенко сам анонсировал проведение большого совещания по этому вопросу. Один из главных будет посвящен льноводческой отрасли."Наши промышленные флагманы реализуют ряд проектов, связанных в том числе с использованием интеграционных денег по кредитным ресурсам, выделяемым Российской Федерацией. Это производство продуктов для нашего союзного рынка. Приглашают Президента посетить ряд производств, связанных с этой линейкой", - рассказал глава Администрации Президента.Дмитрий Крутой напомнил, что уже принято решение о проведении в середине декабря следующего заседания ВНС, поэтому глава государства "напитывается материалом, чем живет экономика республики и как выполняются крупные поручения по развитию новых отраслей".-0-