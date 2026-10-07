7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медалью Франциска Скорины награжден председатель Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по культуре Николай Бурляев. Соответствующий указ №353 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 7 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
Николай Бурляев удостоен награды за активную творческую, общественную и государственную деятельность, значительный личный вклад в развитие белорусско-российских связей в сфере культуры.-0-
Президент
07 октября 2026, 18:40
Лукашенко наградил Николая Бурляева медалью Франциска Скорины
Николай Бурляев
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