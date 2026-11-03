Лукашенко: надо прекратить бряцать оружием в общем евразийском доме и отказаться от санкций 

"Создание устойчивой модели развития и безопасности в Евразии - реальная необходимость. От этого выиграет весь мир. Работу следует начинать с простых шагов", - сказал он.
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Мешает достижению устойчивого мира и безопасности в Европе, по словам Президента, вера многих стран в свое превосходство и силу. "Кого в Европе ни послушай, через пару лет у них будет самая мощная армия на континенте. Люди нищают, а армия будет! Но это же не решение. Даже военные подтвердят: 100-процентной противовоздушной обороны нет и не бывает, а тем более противоракетной обороны быть не может", - заметил белорусский лидер.
"Но результат-то обратный! Движение товаров и услуг, рабочей силы, капитала должно быть свободным. Это ведь классика экономики. Необходимо восстановить эффективные транспортные артерии и промышленную кооперацию", - убежден Александр Лукашенко.
Он напомнил, что в то время, когда европейский рынок был открыт для Беларуси и России, в Евросоюзе были бензин, электроэнергия по приемлемым ценам. А когда европейцы решили, например, отказаться от электроэнергии, других энергоресурсов со стороны Беларуси и России, ввели санкции, результат получился негативным для них самих. "Что получили? Они получили бунты в своих государствах", - констатировал Александр Лукашенко.
Глава государства заметил, что предложенные им шаги кто-то может назвать теорией и идеализмом. "Отвечу: это практика и конкретные предложения, с которых можно и нужно начать. Если для кого-то это далекая цель, то к ней тоже надо идти, step by step (англ. "шаг за шагом". - Прим. БЕЛТА)", - заявил Президент.-0-