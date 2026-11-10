Лукашенко на встрече с Путиным: товарооборот между Беларусью и Россией прилично растет

"Я очень ценю все наши встречи, наши контакты. У нас действительно добрые, близкие отношения. Практически нет никаких разногласий на сегодня перед Новым годом, как это было раньше. Это говорит о хорошей динамике. Вы сказали о товарообороте: он действительно в этом году прилично растет, процентов на 20, где-то 21 с лишним, - сказал Александр Лукашенко. - Мы торгуем нужными для Беларуси и России товарами - это хорошо".Белорусский лидер также согласился с позитивной оценкой, которую его российский коллега дал работе правительств двух стран. "Действительно, правительства молодцы, работают хорошо. Все задачи, которые мы перед ними ставили, они реализовывают", - подчеркнул он."Я об этом сказал: я горжусь тем, что нам удалось практически решить все проблемные узлы", - добавил Александр Лукашенко.Местом встречи глав государств стала подмосковная государственная резиденция Ново-Огарево.Как сообщалось БЕЛТА, Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 ноября прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Встреча с Владимиром Путиным состоялась накануне сессии Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности, которая пройдет 11 ноября в Москве. Лидеры стран обсудят вопросы деятельности ОДКБ, рассмотрят актуальные проблемы международной и региональной безопасности.В своем выступлении Президент Беларуси подробно остановится на вопросах обеспечения коллективной безопасности на евразийском пространстве, представит позицию Минска по ключевым направлениям развития организации.-0-