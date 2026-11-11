Лукашенко на саммите ОДКБ обратил внимание на опасность милитаризации стран Запада

"Нас упрекают, особенно Беларусь и Россию, в том, что мы к 2030 году готовимся к войне и готовы воевать против НАТО и всего Европейского союза. Ничего подобного в Беларуси и России нет. Мы уже несколько раз говорили об этом, - заявил Александр Лукашенко. - Наоборот, мы видим приличные траты европейцев на так называемую безопасность - вопрос, от кого".





"Опасность вызывает то, что у наших границ идет тренировка войск и спецподразделений, и опасность состоит в том, что продолжается милитаризация стран Запада. Сотни миллиардов долларов тратятся на закупки вооружений", - констатировал он.





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11 ноября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в узком составе обратил внимание на продолжающуюся милитаризацию стран Запада, передает корреспондент БЕЛТА.