Лукашенко на полях Минской конференции предложил кандидатуру нового генсека ООН, который "расшевелит это болото" 

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко тепло пообщался с участниками IV Минской международной конференции по евразийской безопасности и предложил кандидатуру на пост нового генсека ООН, передает корреспондент БЕЛТА.После примерно часовой речи на пленарном заседании, где Президент подробно высказался об обстановке в мире и регионе, существующих проблемах, конфликтах и путях их решения, Александр Лукашенко пообщался с участниками форума.В их числе был министр иностранных дел России Сергей Лавров, которого глава белорусского государства отдельно поблагодарил за то, что, несмотря на плотный график, он приехал на конференцию в Минск. "Спасибо вам большое, что приехали, что не минули Минск", - сказал Президент.Среди участников конференции был также главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, с которым ранее Александр Лукашенко общался в формате интервью. Он рассказал о подготовке аналитических материалов в развитие заявлений Президента."Я знаю, что у нас с тобой единая позиция по многим вопросам, наблюдаю за тобой, пропагандистом. Не стесняйся. Я был пропагандистом, агитатором и остаюсь. Мы пропагандируем свое и агитируем за свое. Что тут плохого?" - сказал глава государства."Абсолютно верно, - согласился Игорь Коротченко. - Всегда говорю: лидеры Евросоюза пусть учатся у вас"."У нас", - поправил Президент.К главе государства с приветствием обратился гость из Израиля Юрий Бочаров - политтехнолог, журналист, публицист. "Отвлеклись от войны, приехали к нам - молодцы!" - заметил в разговоре Президент."Пригласили", - сказал в свою очередь Юрий Бочаров."Вас не должны приглашать. Все ведущие руководители Израиля - отсюда. Что мне вас приглашать? - парировал Александр Лукашенко, имея в виду, что многие руководители Израиля имеют корни в Беларуси. - Вы приезжайте в любое время. У нас же безвизовый въезд"."Я знаю, что вы войны не хотите", - сказал белорусский лидер."Вы правы. Мы надеемся на диалог", - подтвердил участник конференции из Израиля.В продолжение диалога речь зашла про выборы в Конгресс США, которые проходят 3 ноября. "Я же трампист. Я же его поддерживаю публично на выборах", - заметил Александр Лукашенко."Вот его надо в ООН руководителем. Он там расшевелит это болото быстро. Он столько инициатив нам подкинет…" - с долей юмора добавил Президент.Тепло пообщался Александр Лукашенко и с рядом других участников форума, которые подошли его поприветствовать. В их числе были гости из Сербии и Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины, а также из Пакистана.А представителю Латвии глава государства сказал: "Мы против Латвии не воюем. Поэтому не надо дурака валять там. Вы же сегодня можете иметь хорошие от этого (от сотрудничества с Беларусью. - Прим. БЕЛТА) дивиденды".-0-