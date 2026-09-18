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Лукашенко на картофельном поле поговорил по душам с фермером. Спойлер: очень жизненно

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Президент
18 сентября 2026, 18:32

Лукашенко на картофельном поле поговорил по душам с фермером. Спойлер: очень жизненно

18 сентября, Шкловский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шкловский район посетил крестьянское (фермерское) хозяйство "Диана", которое специализируется на производстве картофеля. За разговором на поле затронули многие жизненные темы, передает корреспондент БЕЛТА.
В этом фермерском хозяйстве производят более 70% от валового сбора картофеля в районе. И Александр Лукашенко в целом видит перспективы для того, чтобы увеличивать в Беларуси площади под возделывание картофеля, который в том числе имеет неплохой экспортный потенциал. Выращивают здесь и другие культуры. Но говорили не только об этом.
О конкурентах и планах сделать образцовый район

По соседству с фермерским картофельным полем виднелось следующее, принадлежащее уже сельхозпредприятию "Газовик-Сипаково". "Работают хорошо. Такое нормальное предприятие. Это наш конкурент по урожайности. Это хорошо", - дал свою оценку глава крестьянского (фермерского) хозяйства Владимир Малиновский.
 
Александр Лукашенко поддержал такое отношение к конкурентам и сказал: "Мы тут сейчас будем тебе больше конкурентов добавлять. Я хочу сделать Шкловский район, который я хорошо знаю, как образец. - А что хочет Президент (спрашивают люди. - Прим. БЕЛТА)? Вот - идите, смотрите".
Президент рассказал, что сейчас в районе для этого много делается, наводится порядок в хозяйствах. Правда, отметил он, в случае с агрохолдингом "Купаловское", который недавно было решено расформировать, не удалось повторить опыт агрокомбината "Дзержинский", где есть весь шлейф - производство, переработка и торговля: "Люди не смогли, руководители. Хотели сделать - не получилось. Ну так пускай работают (отдельные. - Прим. БЕЛТА) хозяйства".
 
О крупных хозяйствах и новых кадровых реалиях

Владимир Малиновский, в свою очередь, назвал очень правильным тренд на укрупнение хозяйств и строительство больших комплексов, хоть когда-то при создании колхозов и не всем это нравилось. "Есть возможность применять мощную технику. И эти строящиеся комплексы - гениальное решение. На этом комплексе можно и технологии применить, это легче сделать", - сказал он.
Фермер также обратил внимание, что в современных условиях стало гораздо проще даже из городов организовать доставку работников на крупные производства: "Агрогородок - это хорошо, это основа, откуда люди будут ездить на работу. Человек - главное. И надо посмотреть районные города. У нас много работает механизаторов, которые выросли в деревне. Но он построил себе квартиру в городе и работает здесь. А сейчас привезти человека - это ничего не стоит".
 
Да и в целом сейчас у многих есть собственный автомобиль, констатировал Владимир Малиновский. "Смотрите, сколько легковых машин - "бедно" живем. Я делал стоянку, думал: кто тут будет ставить? А сейчас уже стоянки не хватает".

Глава Администрации Президента Дмитрий Крутой заметил, что сейчас в том же Шкловском районе именно сельских жителей стало значительно меньше, чем было несколько десятков лет назад.
"Видишь, он сказал вам про район. Мы на район обратили внимание. Ты (Владимир Малиновский. - Прим. БЕЛТА) абсолютно прав: подвезти людей - автобус туда-назад - никакой проблемы нет", - сказал Александр Лукашенко.
 
О труде и цене высоких зарплат

Владимир Малиновский рассказал, что средняя зарплата за прошлый год у него в хозяйстве составила 3600 рублей. А в период самой жаркой страды и того больше.

"Отработали август. Ну да, работали по 12 часов и больше. Но средняя зарплата штатного работника 6668 рублей. По гражданско-правовым договорам, кто приходит на хранилища, - у тех уже зарплата 3400 рублей. Работаем много. А по-другому как? Вот пока идет уборка, другого выхода нет. Иначе проблемы могут быть", - откровенно рассказал фермер.
Александр Лукашенко согласился, что в этом плане важно не обидеть работников: "Вот сам не получи - отдай им зарплату. Крестьяне за деньги работают. Да каждому нужны деньги".

"Но надо организовать работу, чтобы они зарабатывали", - продолжил Владимир Малиновский.
 
"Совершенно верно, - подтвердил Президент. - Но у нас даже там, где человек отработает, иногда не платили зарплату. Ну если ты не платишь зарплату, кто будет работать?"
 
"Ну да, мотивации нет", - согласился фермер.
Президент подчеркнул, что такие факты уже в целом в стране изжиты: "Вроде бы вот это мы уже перешагнули, уходим от этого. Платят. Но еще есть вопросы".
 
О частной инициативе в сельском хозяйстве

Александр Лукашенко позитивно высказался о фермерах, но подчеркнул, что важно внимательно смотреть, в чьи руки отдавать землю.
 
"Частники, фермеры - хорошо. Но где их взять? - отметил Президент. - Не можем найти на (крупное. - Прим. БЕЛТА) хозяйство такого крепкого руководителя, а фермеров же много надо".
Глава государства вспомнил, как недавно в Житковичском районе побывал в фермерском хозяйстве Михаила Шруба: "Конечно, богатый, сильный фермер". Тогда обсудили и расширение хозяйства. "Уже берет животноводство. Где-то за 120 км согласился взять полностью колхоз", - рассказал белорусский лидер.
 
"Вот таких людей немного, к сожалению. Если бы нам 5 тысяч Малиновских, так и проблем бы не было в сельском хозяйстве. Пожалуйста, бери хозяйство, будем помогать", - предложил Александр Лукашенко.
 
Сам Владимир Малиновский с оптимизмом смотрит в будущее: "Лучшее, конечно, впереди. Родятся люди. И эти научатся работать. Жизнь будет заставлять".
"Надо идти этим путем. Никуда не денешься", - подтвердил глава государства.-0-
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