Лукашенко: на белорусской земле только один хозяин - народ Беларуси, и так будет впредь

"Загнать под плетку (хотят белорусский народ. - Прим. БЕЛТА). Примерно так, как сейчас работают наши, как они себя называют, правительство и офисы в изгнании. За прошедшее столетие, особенно последние 30 лет, их у нас немало накопилось - этих офисов из числа беглых в изгнании, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Князей, магнатов и прочих правителей на разных континентах, до сих пор не понимающих, что на нашей земле есть только один хозяин - народ Беларуси. Обещаю вам, что так и будет".

"К власти меня привел народ вопреки всему, что происходило. И никогда не верьте тому, что "Лукашенко удерживает власть посиневшими руками". Да Господь с теми, кто это говорит. Я уже наелся этой власти, что дальше некуда. Вопрос стоит только в том, способны ли вы сегодня взять страну и удержать ее? Если способны - завтра приступайте. Если честно, положительно ответить на этот вопрос я пока не могу", - добавил глава государства. "К власти меня привел народ вопреки всему, что происходило. И никогда не верьте тому, что "Лукашенко удерживает власть посиневшими руками". Да Господь с теми, кто это говорит. Я уже наелся этой власти, что дальше некуда. Вопрос стоит только в том, способны ли вы сегодня взять страну и удержать ее? Если способны - завтра приступайте. Если честно, положительно ответить на этот вопрос я пока не могу", - добавил глава государства.

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