Лукашенко: мы ждем, все сидят в Гомеле и ждут, приедут - будут переговоры

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы ждем, все сидят в Гомеле и ждут, приедут - будут переговоры. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам заявил журналистам на референдуме по обновленной Конституции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы ждем-с. Все сидят в Гомеле, ждут. Приедут - будут переговоры. Не приедут (как Президент России мне сказал), что же делать - это их выбор", - отметил Президент.

"Я предлагаю, по-народному говоря, взять голову в руки и принять какое бы то ни было решение. Жизнь человека дороже", - подчеркнул Александр Лукашенко.

И не надо в этой ситуации сваливать ответственность или вину на белорусов, убежден глава государства.

"Американцы, втянув Украину в войну против России, хотят заодно решить и белорусский вопрос. Не получится. Мы не настолько глупы. И в этой операции наша роль состоит в том (я об этом сказал на второй день конфликта), чтобы в спину русским не ударили с севера и запада, и мы это сделать не позволим", - констатировал Президент.-0-