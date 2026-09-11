Лукашенко: мы не собираемся ни на кого нападать, но обеспечить безопасность Беларуси обязаны

11 сентября, Барановичский район /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ни на кого не собирается нападать, но обязана обеспечить свою безопасность. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время совещания с военными на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский, передает корреспондент БЕЛТА.





"Некоторые нас пытаются упрекнуть, что якобы завтра мы на кого-то собираемся нападать. Еще раз повторяю: мы не собираемся ни на кого нападать, мы прагматики. Мы понимаем, что если на кого-то (допустим, из наших соседей) совершим нападение, это смерти подобно. Выиграть конфликт с нашими "монстрами", расположенными по периметру государствами, мы не можем. Зачем тогда начинать войну, если абсолютно откровенно? Но защитить сантиметр, миллиметр своей земли, наше население, обеспечить безопасность мы обязаны, - заявил Александр Лукашенко. - Это наша задача, чего бы нам ни стоило. Даже если это будет стоить нашей жизни. Мы должны к этому готовиться и готовимся".

Речь об этом зашла в контексте разговора о модернизации системы связи в войсках и проведения оперативно-специального учения войск связи Вооруженных Сил. "Мы эти учения проведем. У нас под оперативным контролем находится и Министерство внутренних дел, и в Вооруженных Силах разворачиваются части, притом некоторые по нормам военного времени - допустим, артиллерийская бригада. Мы будем продолжать этот процесс (подготовки войск и совершенствования военной организации государства. - Прим. БЕЛТА)", - подчеркнул глава государства.

Речь об этом зашла в контексте разговора о модернизации системы связи в войсках и проведения оперативно-специального учения войск связи Вооруженных Сил. "Мы эти учения проведем. У нас под оперативным контролем находится и Министерство внутренних дел, и в Вооруженных Силах разворачиваются части, притом некоторые по нормам военного времени - допустим, артиллерийская бригада. Мы будем продолжать этот процесс (подготовки войск и совершенствования военной организации государства. - Прим. БЕЛТА)", - подчеркнул глава государства.