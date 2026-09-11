Лукашенко: мы не собираемся ни на кого нападать, но обеспечить безопасность Беларуси обязаны

11 сентября, Барановичский район /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ни на кого не собирается нападать, но обязана обеспечить свою безопасность. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время совещания с военными на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский, передает корреспондент БЕЛТА.
"Некоторые нас пытаются упрекнуть, что якобы завтра мы на кого-то собираемся нападать. Еще раз повторяю: мы не собираемся ни на кого нападать, мы прагматики. Мы понимаем, что если на кого-то (допустим, из наших соседей) совершим нападение, это смерти подобно. Выиграть конфликт с нашими "монстрами", расположенными по периметру государствами, мы не можем. Зачем тогда начинать войну, если абсолютно откровенно? Но защитить сантиметр, миллиметр своей земли, наше население, обеспечить безопасность мы обязаны, - заявил Александр Лукашенко. - Это наша задача, чего бы нам ни стоило. Даже если это будет стоить нашей жизни. Мы должны к этому готовиться и готовимся".
Речь об этом зашла в контексте разговора о модернизации системы связи в войсках и проведения оперативно-специального учения войск связи Вооруженных Сил. "Мы эти учения проведем. У нас под оперативным контролем находится и Министерство внутренних дел, и в Вооруженных Силах разворачиваются части, притом некоторые по нормам военного времени - допустим, артиллерийская бригада. Мы будем продолжать этот процесс (подготовки войск и совершенствования военной организации государства. - Прим. БЕЛТА)", - подчеркнул глава государства.
"И пускай ни поляки, ни литовцы, ни латыши, ни тем более украинцы не думают, что мы завтра на них будем нападать и поэтому проводим учения. Нет, мы готовимся к любой войне, чтобы ее избежать, - простая и понятная формула", - констатировал Президент.
Говоря о значении систем связи в войсках, он заметил: "Стреляем и передвигаемся уже неплохо. Но для того чтобы стрелять и передвигаться, нужны определенные команды, которые в случае конфликта будут передаваться через средства связи. Поэтому мы хотим посмотреть, кроме пулеметов, автоматов, пистолетов, ракет, танков и других бронированных машин, как будем управлять этим комплексом. Для этого нужна система связи, чтобы в целом государство управлялось в случае конфликта, и средства этой связи. Это чтобы было понятно тем, кто нас услышит, для чего мы это все затеяли".
Как доложил на совещании начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Павел Муравейко, в период с 7 по 11 сентября проводится оперативно-специальное учение войск связи Вооруженных Сил. Цель учения - отработка вариантов обеспечения устойчивого управления военной организацией государства с использованием новых приемов и способов организации связи исходя из опыта современных конфликтов.-0-
Говоря о значении систем связи в войсках, он заметил: "Стреляем и передвигаемся уже неплохо. Но для того чтобы стрелять и передвигаться, нужны определенные команды, которые в случае конфликта будут передаваться через средства связи. Поэтому мы хотим посмотреть, кроме пулеметов, автоматов, пистолетов, ракет, танков и других бронированных машин, как будем управлять этим комплексом. Для этого нужна система связи, чтобы в целом государство управлялось в случае конфликта, и средства этой связи. Это чтобы было понятно тем, кто нас услышит, для чего мы это все затеяли".
Как доложил на совещании начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Павел Муравейко, в период с 7 по 11 сентября проводится оперативно-специальное учение войск связи Вооруженных Сил. Цель учения - отработка вариантов обеспечения устойчивого управления военной организацией государства с использованием новых приемов и способов организации связи исходя из опыта современных конфликтов.-0-