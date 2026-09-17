Лукашенко - молодежи: у нас страна возможностей, вам надо это все сохранить в будущем

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"Готовьтесь к тому, чтобы взять на себя этот тяжелый груз и отвечать за будущее нашей страны. У вас будут дети, внуки, и вы будете, как и я, говорить, что все вокруг нас принадлежит не только и не столько нам, сколько им", - подчеркнул Президент.
В связи с этим Александр Лукашенко обратился с напутствием к гостям и участникам форума, в числе которых не только молодежь, но и люди среднего поколения. "Прошу вас, никогда не торопитесь. В жизни надо делать все быстро, но не торопясь. Никогда не судите, глядя со стороны. Думайте: "А что бы сделал я". Как я думаю, а что бы я сделал в 1921 году, когда порезали Беларусь. Мой вам совет", - заключил он.-0-