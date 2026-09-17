Лукашенко - молодежи: у нас страна возможностей, вам надо это все сохранить в будущем

В связи с этим Александр Лукашенко обратился с напутствием к гостям и участникам форума, в числе которых не только молодежь, но и люди среднего поколения. "Прошу вас, никогда не торопитесь. В жизни надо делать все быстро, но не торопясь. Никогда не судите, глядя со стороны. Думайте: "А что бы сделал я". Как я думаю, а что бы я сделал в 1921 году, когда порезали Беларусь. Мой вам совет", - заключил он.-0-

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь - это страна возможностей, и молодому поколению нужно в будущем суметь сохранить страну. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в своем выступлении на молодежном форуме "Молодежь. Беларусь. Будущее", посвященном Дню народного единства, передает корреспондент БЕЛТА."У нас страна возможностей. Тихая, спокойная, без войны, слава богу. Вам надо это все сохранить в будущем. Не сделать хуже. На ваши плечи ляжет тяжелейший груз (тяжелее быть не может, поверьте мне) - отвечать за это единство, за белорусский народ, за землю, где мы сегодня живем спокойно", - сказал глава государства."Готовьтесь к тому, чтобы взять на себя этот тяжелый груз и отвечать за будущее нашей страны. У вас будут дети, внуки, и вы будете, как и я, говорить, что все вокруг нас принадлежит не только и не столько нам, сколько им", - подчеркнул Президент.