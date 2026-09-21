21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Армении с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Это знаменательное событие - 35-летие обретения суверенитета - символизирует стремление армян к свободному и самостоятельному развитию, сохранению своей богатейшей культуры", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что сегодня, когда мир сталкивается с серьезными вызовами, особенно ценными становятся проверенные временем дружественные связи. "Минск и Ереван объединяют не только общие страницы истории, но и искренняя симпатия между людьми, являющаяся прочным фундаментом для открытого и конструктивного партнерства", - подчеркнул он.
Александр Лукашенко пожелал народу Армении стабильности и уверенности в завтрашнем дне. "Пусть в каждом доме царят согласие и радость", - добавил белорусский лидер.-0-
Президент
21 сентября 2026, 07:00
Лукашенко: Минск и Ереван объединяют общие страницы истории и искренняя симпатия между людьми
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