21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил ветеранов-мотострелков, военнослужащих механизированных соединений и воинских частей Вооруженных Сил Беларуси с профессиональным праздником - Днем мотострелков. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.
"Мы преклоняемся перед невероятными стойкостью и мужеством воинов-пехотинцев в годы Великой Отечественной войны, которые принесли мир нашему народу и народам Европы, - говорится в поздравлении. - И сегодня победные традиции старейшего рода войск, легендарной пехоты, свято хранят и приумножают своим ежедневным ратным трудом в механизированных частях и подразделениях Вооруженных Сил Республики Беларусь".
Меняются способы и формы ведения боевых действий, техника и вооружение, но ничто не заменит высокую боевую выучку, доблесть и самоотверженность бойцов и командиров, которые, как показывает опыт современных войн, решают успех на поле боя, отметил белорусский лидер.
"Убежден, что каждый из вас это хорошо понимает и впредь будет делать все возможное, чтобы защитить мир и безопасность нашей страны", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава государства пожелал мотострелкам крепкого здоровья, мира, добра и новых успехов в ратном труде на благо Беларуси.-0-
Президент
21 сентября 2026, 07:00
Лукашенко: механизированные части и подразделения ВС свято хранят и приумножают победные традиции
Фото из архива
Новости рубрики Президент
Главное
Топ-новости
Независимое, беспристрастное, объективное. Как представители Беларуси наблюдают за выборами в России
Число обращений в детские поликлиники с третьей недели сентября увеличивается. Как защитить детей в период ОРВИ
От инженера-таксатора до руководящей должности. Как молодые специалисты строят карьеру в "Белгослесе"
С нами интереснее