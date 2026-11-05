5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив научно-производственного республиканского унитарного предприятия белорусских народных ремесел "Скарбница" с 50-летием со дня его образования. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.
"В течение полувека, соединяя опыт самобытного прошлого, запечатленный в уникальных старинных технологиях, и смелые идеи настоящего, ваш небольшой и дружный коллектив не только изучает и сберегает народные ремесла, но и созидает будущее нашей прекрасной страны", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил особую сферу ответственности мастеров "Скарбницы": они пишут яркую современную летопись - в их руках рождаются настоящие шедевры, олицетворяющие особый культурный код и душу нации. Поэтому каждая их работа так высоко ценится в Беларуси и далеко за ее пределами.
"Убежден, и в дальнейшем любовь к родной земле и ее богатейшей истории, трудолюбие, верность традициям, заложенным ветеранами, помогут вам в выполнении важнейшей миссии - сохранить и приумножить народные художественные ремесла для будущих поколений", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент пожелал коллективу "Скарбницы" крепкого здоровья, счастья и неиссякаемого творческого вдохновения на благо любимой Беларуси.-0-
Президент
05 ноября 2026, 16:00
Лукашенко: мастера "Скарбницы" создают шедевры, которые олицетворяют культурный код и душу нации
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