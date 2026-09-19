Лукашенко: каравай Минской области в этом году превысил 2,5 млн тонн, и это отличный результат 

Глава государства сердечно поздравил хлеборобов Минской области с завершением уборочной кампании и проведением областного фестиваля-ярмарки "Дажынкі-2026".
"Сегодня значимый день для всех аграриев Минщины, которые, бережно храня лучшие традиции отечественного земледелия, мастерски осваивают современные технологии. И как большой общий успех тружеников полей - каравай нынешнего года, превысивший 2,5 миллиона тонн, - говорится в поздравлении. - Отличный результат Минской области сложился из рекордных объемов в районах. В половине из них намолот составил более 100 тысяч тонн".
Особые слова признательности Президент адресовал агрономам, комбайнерам, водителям, руководителям всех уровней и другим специалистам, проявившим высочайший профессионализм. Александр Лукашенко также отметил символизм того, что в Год белорусской женщины в число комбайнеров-тысячников вошли представительницы прекрасного пола.
"Убежден, Минская область как главная житница республики и далее будет радовать нас богатым урожаем, противопоставляя любым капризам природы трудолюбие, упорство, умелую организацию работы и неукоснительное соблюдение технологий", - подчеркнул глава государства.
Президент пожелал сельчанам центрального региона крепкого здоровья, счастья и новых достижений на благо родной Беларуси.
Поздравление Президента участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки "Дажынкi-2026" в Дзержинске
Участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки "Дажынкi-2026" в г.Дзержинске
Уважаемые хлеборобы Минской области!
Сердечно поздравляю с завершением уборочной кампании и проведением областного фестиваля-ярмарки "Дажынкі-2026".
Сегодня значимый день для всех аграриев Минщины, которые, бережно храня лучшие традиции отечественного земледелия, мастерски осваивают современные технологии. И как большой общий успех тружеников полей - каравай нынешнего года, превысивший 2,5 миллиона тонн. Отличный результат Минской области сложился из рекордных объемов в районах. В половине из них намолот составил более 100 тысяч тонн.
Особые слова признательности адресую агрономам, комбайнерам, водителям, руководителям всех уровней и другим специалистам, проявившим высочайший профессионализм. Символично, что в Год белорусской женщины в число комбайнеров-тысячников вошли представительницы прекрасного пола.
Убежден, Минская область как главная житница республики и далее будет радовать нас богатым урожаем, противопоставляя любым капризам природы трудолюбие, упорство, умелую организацию работы и неукоснительное соблюдение технологий.
Желаю сельчанам центрального региона крепкого здоровья, счастья и новых достижений на благо родной Беларуси.
Александр Лукашенко,
19 сентября 2026 года.-0-
Уважаемые хлеборобы Минской области!
Сердечно поздравляю с завершением уборочной кампании и проведением областного фестиваля-ярмарки "Дажынкі-2026".
Сегодня значимый день для всех аграриев Минщины, которые, бережно храня лучшие традиции отечественного земледелия, мастерски осваивают современные технологии. И как большой общий успех тружеников полей - каравай нынешнего года, превысивший 2,5 миллиона тонн. Отличный результат Минской области сложился из рекордных объемов в районах. В половине из них намолот составил более 100 тысяч тонн.
Особые слова признательности адресую агрономам, комбайнерам, водителям, руководителям всех уровней и другим специалистам, проявившим высочайший профессионализм. Символично, что в Год белорусской женщины в число комбайнеров-тысячников вошли представительницы прекрасного пола.
Убежден, Минская область как главная житница республики и далее будет радовать нас богатым урожаем, противопоставляя любым капризам природы трудолюбие, упорство, умелую организацию работы и неукоснительное соблюдение технологий.
Желаю сельчанам центрального региона крепкого здоровья, счастья и новых достижений на благо родной Беларуси.
Александр Лукашенко,
19 сентября 2026 года.-0-
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