Лукашенко: каравай Минской области в этом году превысил 2,5 млн тонн, и это отличный результат 

Президент пожелал сельчанам центрального региона крепкого здоровья, счастья и новых достижений на благо родной Беларуси.





Поздравление Президента участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки "Дажынкi-2026" в Дзержинске





Участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки "Дажынкi-2026" в г.Дзержинске



Уважаемые хлеборобы Минской области!



Сердечно поздравляю с завершением уборочной кампании и проведением областного фестиваля-ярмарки "Дажынкі-2026".



Сегодня значимый день для всех аграриев Минщины, которые, бережно храня лучшие традиции отечественного земледелия, мастерски осваивают современные технологии. И как большой общий успех тружеников полей - каравай нынешнего года, превысивший 2,5 миллиона тонн. Отличный результат Минской области сложился из рекордных объемов в районах. В половине из них намолот составил более 100 тысяч тонн.



Особые слова признательности адресую агрономам, комбайнерам, водителям, руководителям всех уровней и другим специалистам, проявившим высочайший профессионализм. Символично, что в Год белорусской женщины в число комбайнеров-тысячников вошли представительницы прекрасного пола.



Убежден, Минская область как главная житница республики и далее будет радовать нас богатым урожаем, противопоставляя любым капризам природы трудолюбие, упорство, умелую организацию работы и неукоснительное соблюдение технологий.



Желаю сельчанам центрального региона крепкого здоровья, счастья и новых достижений на благо родной Беларуси.



Александр Лукашенко,

19 сентября 2026 года.-0-

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