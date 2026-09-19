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Лукашенко: каравай Минской области в этом году превысил 2,5 млн тонн, и это отличный результат 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Президент
19 сентября 2026, 16:10

Лукашенко: каравай Минской области в этом году превысил 2,5 млн тонн, и это отличный результат 

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил участников и гостей областного фестиваля-ярмарки "Дажынкi-2026" в Дзержинске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства сердечно поздравил хлеборобов Минской области с завершением уборочной кампании и проведением областного фестиваля-ярмарки "Дажынкі-2026".

"Сегодня значимый день для всех аграриев Минщины, которые, бережно храня лучшие традиции отечественного земледелия, мастерски осваивают современные технологии. И как большой общий успех тружеников полей - каравай нынешнего года, превысивший 2,5 миллиона тонн, - говорится в поздравлении. - Отличный результат Минской области сложился из рекордных объемов в районах. В половине из них намолот составил более 100 тысяч тонн".

Особые слова признательности Президент адресовал агрономам, комбайнерам, водителям, руководителям всех уровней и другим специалистам, проявившим высочайший профессионализм. Александр Лукашенко также отметил символизм того, что в Год белорусской женщины в число комбайнеров-тысячников вошли представительницы прекрасного пола.

"Убежден, Минская область как главная житница республики и далее будет радовать нас богатым урожаем, противопоставляя любым капризам природы трудолюбие, упорство, умелую организацию работы и неукоснительное соблюдение технологий", - подчеркнул глава государства.

Президент пожелал сельчанам центрального региона крепкого здоровья, счастья и новых достижений на благо родной Беларуси.

Поздравление Президента участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки "Дажынкi-2026" в Дзержинске

Участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки "Дажынкi-2026" в г.Дзержинске

Уважаемые хлеборобы Минской области!

Сердечно поздравляю с завершением уборочной кампании и проведением областного фестиваля-ярмарки "Дажынкі-2026".

Сегодня значимый день для всех аграриев Минщины, которые, бережно храня лучшие традиции отечественного земледелия, мастерски осваивают современные технологии. И как большой общий успех тружеников полей - каравай нынешнего года, превысивший 2,5 миллиона тонн. Отличный результат Минской области сложился из рекордных объемов в районах. В половине из них намолот составил более 100 тысяч тонн.

Особые слова признательности адресую агрономам, комбайнерам, водителям, руководителям всех уровней и другим специалистам, проявившим высочайший профессионализм. Символично, что в Год белорусской женщины в число комбайнеров-тысячников вошли представительницы прекрасного пола.

Убежден, Минская область как главная житница республики и далее будет радовать нас богатым урожаем, противопоставляя любым капризам природы трудолюбие, упорство, умелую организацию работы и неукоснительное соблюдение технологий.

Желаю сельчанам центрального региона крепкого здоровья, счастья и новых достижений на благо родной Беларуси.

Александр Лукашенко,
19 сентября 2026 года.-0-
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Дажынкi Дзержинск Лукашенко
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