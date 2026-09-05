Лукашенко: из года в год брестская земля удивляет щедростью хлебной нивы

Президент пожелал участникам и гостям праздника на славной барановичской земле здоровья, мира и добра.





Президент Республики Беларусь



Участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки "Дажынкi-2026" в агрогородке Жемчужный Барановичского района



Дорогие труженики Брестчины!



Примите самые теплые поздравления с главным праздником хлеборобов - фестивалем-ярмаркой "Дажынкі-2026".



Из года в год брестская земля удивляет щедростью хлебной нивы. И не только ей. Главное богатство региона - это трудолюбивые, целеустремленные люди, которые искренне любят родной край, умеют работать и всегда нацелены на максимальный результат.



Еще одно ценное качество полешуков - не пасовать перед трудностями. В нынешнем году природа неоднократно испытывала вас на прочность, однако и этот экзамен вы выдержали с честью, первыми в стране завершили жатву с солидным весом областного каравая свыше 1,6 миллиона тонн.



От души благодарю механизаторов, агрономов, водителей, комбайнеров, руководителей всех уровней и других специалистов, которые сплоченной командой достойно финишировали в такой непростой, но очень важной для страны кампании.



Слова особой признательности экипажам, для которых уборочная страда стала делом семейным. В их составе - почти треть представительниц прекрасного пола, ударным трудом отметивших Год белорусской женщины.



Желаю участникам и гостям праздника на славной барановичской земле здоровья, мира и добра.



Александр Лукашенко

5 сентября 2026 года.-0-





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